Lee mal un comentario y acaba confensando a qué restaurante no iría nunca a comer

Isabel María, una joven de Lepe que se hizo viral por comer 'ratitas', un plato típico de Huelva que, en realidad, es una bacaladilla seca, ha roto una de sus normas en lo que respecta a gestionar su cuenta de TikTok: responder a los comentarios negativos.

Sin embargo, en un vídeo publicado hace dos días, Isabel María decidía saltarse esa regla respondiendo al comentario de alguien que ha visto un vídeo en el que después de pasar el día en Portugal, Isabel María vuelve a casa "con más hambre que un perrito chico" porque el lugar en el que había estado, tal como explica, no había comida portuguesa, "solo italiana, mexicana o japonesa y eso a mi no me gusta nada".

Esa afirmación es la que ha provocado el comentario negativo de un espectador, que la acusa de no tener "idea de la vida" y que "siga comiendo jamón crudo, que no conoce a otra cosa", algo que no le ha sentado muy bien a Isabel María que, sin darse cuenta aún de que había leído mal una palabra (dice "no come" en lugar de "no conoce"), se lanza a hablar de qué cosas le gustan de otras gastronomías que no son la española.

"Pues Mira, ojalá me dé el dinero para comer toda la vida jamón crudo, como tú dices. Jamón crudo, ¿eh!. Jamón crudo", dice visiblemente molesta antes de matizar sus palabras sobre otras gastronomías, asegurando que sí hay platos que come: "Yo como taco o como burrito. Aquí en mi casa me encantan, pero no me voy a sentar en ningún restaurante a comer eso", dice.

No obstante, Isabel María tiene claro que nunca comería, ni en casa ni en un restaurante: "Por ejemplo, de la comida italiana me gustan algunas cosas; de la mexicana me gustan algunas cosas... de la china nada, no me gusta nada chino", sentencia.

Acto seguido, la creadora de contenido onubense, se da cuenta de que ha leído mal el comentario negativo: "Acabo de leer bien el comentario y pone que no conoces otra cosa", explica. "Sí la conozco, otra cosa es que no la enseñe porque a mí me gusta enseñaros cosas de mi tierra, ¿no?", matiza.