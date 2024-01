Limpia una señal de entrada de un municipio malagueño y los usuarios se dan cuenta de un detalle

La usuaria de TikTok @sophielacenicienta ha mostrado lo que ha hecho con una señal en mal estado por la que pasa todos los días. Se trata de una que marca la entrada a Coín, un municipio que se encuentra en la provincia de Málaga.

"Todos los días paso por esta señal y pienso en lo mucho que me gustaría limpiarlo, por lo que he decidido darle un poquito de amor", ha explicado en el vídeo, que cuenta con más de 260.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ha sacado una pasta limpiadora, llamada The Pink Stuff, la pasta milagrosa y con una esponja ha empezado a frotar hasta quitarle todo el polvo y suciedad que tenía acumulado.

El resultado ha sido el esperado una vez ha terminado de enjuagarla con la bayeta. Sin embargo, los usuarios se han dado cuenta de un detalle: el nombre del municipio se ha visto mejor sucio que limpio.

La señal, así como el texto, está pintado completamente de azul, sin conocer si está en ese estado por el deterioro o porque han pintado encima. "Acaba de borrar Coín del mapa", ha respondido una usuaria con tono irónico, llevándose más de 14.000 'me gusta'. "Antes de limpiar lase se leía mejor", ha comentado un usuario.