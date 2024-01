Zara dice adiós a los plásticos en las alarmas: así es el nuevo método antirrobo

La usuaria de TikTok @brigitglam ha enseñado una curiosidad de las tiendas Zara y las alarmas, ya que no aparecen las típicas alarmitas de plástico clavadas en la prenda. No, no las han quitado, sino que han inventado otro método que tiene una explicación.

"Zara está utilizando un nuevo sistema para marcar sus prendas y así evitar robos", ha anunciado la usuaria en el vídeo, que ya cuenta con más de 24.300 'me gusta'.

Ha sido una nueva apuesta de Inditex con el sentido de ser más ecológicos y así reducir el uso de los plásticos, pero no quiere decir que queden desprotegidas ante lo robos.

Ahora utilizan las llamadas etiquetas RFID, es decir, mediante una identificación por radiofrecuencia que se encuentra conectado en las propias etiquetas de las prendas y que se desactivan de forma muy fácil al pasar por la caja de la tienda.

Este nuevo sistema no es una iniciativa original de Inditex, que pretende expandirlo a sus otras tiendas, algunas marcas como Decathlon ya lo llevan utilizando durante años. "Mucho cuidado ante los robos", ha advertido la usuaria, haciendo referencia a que la gente que piense robar prendas lo tendrá todavía más difícil.