Lo que dice Lola Herrera puede hacer reflexionar a quienes dicen que en España se vivía mejor antes

La actriz vallisoletana Lola Herrera ha dejado un demoledor testimonio que quizá haga reflexionar a todas aquellas voces que en los últimos tiempos aseguran que en España se vivía mejor antes que ahora.

En una entrevista en El Intermedio con Sandra Sabatés, Herrera ha reivindicado que "la memoria es fundamental".

"Yo cada vez que oigo decir: 'No, eso pasó hace no sé cuántos años, no vamos a volver atrás'. ¡Tantas veces como sean necesarias! Si hay que volver atrás para recordar y testimoniar cualquier cosa, creo que es absolutamente imprescindible. Es una limpieza que deja las cosas en su sitio", ha subrayado.

En opinión de Herrera, "hay mucha gente desmemoriada" o que directamente "no quiere que se hable de la memoria". Y eso, advierte, "es un peligro".

"Hemos hecho un camino terrible. A mí todavía me tocó. En el 67 nos separamos mi marido y yo y yo pasé a ser un mueble: no podía firmar unas notas de unos hijos, no podía meterlos en la seguridad social, no podía comprar, no vender, ni alquilar... nada. Es que no éramos nada", ha recordado.

"Es que hemos dado pasos de gigante, es que es una maravilla el camino que se ha hecho. Y no hay que distraerse ni un segundo porque parece que lo que conseguimos las mujeres como que no tuviera un anclaje y tantas cosas que tendrían que estar blindadas con respecto a nosotras, a las personas que siempre nos han puesto la zancadilla y no nos han dejado respirar", ha avisado.

De hecho, Herrera ha insistido en la fuerza de los "los partidos de extrema derecha, que quieren quitar y anular todo lo que se ha conseguido: "¡Con lo que ha costado, dios mío de mi vida!".