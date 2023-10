Lo que le han cobrado por esta tostada de jamón divide: no se ponen de acuerdo si es mucho o poco

Los debates culinarios en X, anteriormente Twitter, son habituales. Si hace unos días una simple alita de pollo vegana montaba un tremendo revuelo unas tostadas de jamón serrano clásicas no iban a ser menos.

La cuenta Soy Camarero ha compartido lo que un cliente ha pagado en un bar por unas tostadas de jamón serrano por las que ha pagado 3,40 euros y ha abierto un debate: ¿Son caras o son baratas?. Esta persona en cuestión ha pagado 6,80 euros porque ha tomado dos.

"Abramos debate de qué os parece el precio, son dos medias tostadas como veis en la foto, 3,40€ cada una", ha escrito Soy Camarero en la red social de Elon Musk en un mensaje que acumula un alcance de más de 240.000 personas.

Y, como siempre, hay de todo. Cientos de personas han querido plasmar su opinión al respecto fijándose en cosas como la calidad del jamón, el tipo de pan y hasta que no hayan cobrado por cortarlo. Otros han señalado que falta un dato importante: la ubicación del local.

"Para ser pan precocido y jamón serrano del que viene en lonchas en paquetes, carísimo", "Yo no sé si en otros restaurantes o bares se suele hacer, pero es normal que te cobren por cortarte el bocadillo 1€? Y ojo fueron 3 y por cada uno 1€", "6,80 por un bocadillo de jamón serrano hoy en día, no es ninguna locura. Pero claro, la presentación deja mucho que desear", "Depende de la ubicación del local esta claro, pero cago en la mar, han escatimado en jamón" y "Haces eso aquí, en Badajoz, tierra del desayuno ligerito y cierras en dos meses porque no va ni el Miguelete" son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios en la publicación.