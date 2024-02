Lo que le ha ocurrido mientras le entrevistaban para trabajar en un estanco es de ver y no creer

El usuario de TikTok @jaimelaram ha relatado la "surrealista" entrevista de trabajo que le han hecho para trabajar en un estanco. Ha empezado contando que está buscando empleo porque se ha quedado en paro hace poco.

El tiktoker ha señalado que vio la oferta y decidió aplicar porque en los estancos pagan bien. Cuando empieza la entrevista por teléfono, antes de la presencial, la persona que está al otro lado del teléfono le dice que va a ir escribiendo las respuestas conforme se vaya desarrollando la charla.

Después de la primera pregunta la mujer le dice "perdona, ¿puedes ir más despacio?". "Entiendo que soy andaluz, que puedo hablar rápido, pero yo en la entrevista me pongo muy bien puesto", ha dicho.

Lo del "más despacio" se lo repite varias veces y le llega a decir que no lo entiende al hablar: "Me estaba poniendo de una mala hostia...". Pero la cosa no queda ahí. En plena entrevista le da a ella un ataque de tos y le dice que por qué sigue hablando y si no se ha enterado de que está con tos y que no escucha.

"Quilla, quita el altavoz hermana. La cosa ha quedado en que me cogen para la entrevista, que estoy seleccionado. Le he dicho que sí porque me lo voy pensar", ha zanjado.