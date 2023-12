Intercambian regalos "robados" de casa de su abuela: se ha visto 23 millones de veces

La usuaria de TikTok Wendy Barrientos (@wendy.bg) ha hecho estallar de risas a los internautas después de publicar un vídeo en el que sale reuniéndose con sus familiares para intercambiarse regalos.

Sin embargo, todo estaba planeado para gastarle una broma a su abuela: los presentes eran objetos que tenía en su casa. Su reacción ya ha sido vista por más de 23,6 millones de personas y se ha convertido en la protagonista total.

El primer regalo que abrieron fue una bolsa, por lo que la abuela no sospechó todavía, pero pensó que tenía una igual; el segundo, imágenes de Cristo que tenía en casa.

Pirámides en miniatura, campanas del Quijote, sin sospechas, pero estaba un poco confundida. Cuando en el quinto regalo vio su plato de Perú y un elefante en miniatura, se quedó sin saber cómo reaccionar y empezó a dudar de lo que estaba pasando.

La gota que colmó el vaso fue su álbum de fotos. Entonces por fin se dio cuenta. "¡Todos los regalos son míos!", exclamó la abuela, haciendo estallar de risa a todos los familiares presentes.

Los usuarios se han volcado con la mujer: "Me encanta la reacción de la abuela". "No sabe si reír o enfadarse", han comentado. @wendy.bg ha conseguido recopilar más de 2,2 millones de me gusta