Lo que le ha pasado a este estudiante al ir a coger su coche es poco menos que surrealista

Este estudiante de la Universidad de Cantabria ha publicado en su perfil de TikTok (@javicillo_) lo que le ha ocurrido tras salir de clase, y es que no podía entrar en su coche para irse a casa. La otra persona había aparcado tan mal y tan cerca que no era capaz de acceder al vehículo por ninguna de las puertas.

Un detalle que no ha pasado desapercibido para este internauta es que el susodicho era un conductor novel, y lo sabe porque llevaba pegada la clásica L de color verde en el parabrisas trasero, un distintivo que hay que llevar cuando tu carnet de conducir tiene una antigüedad inferior a un año.

Lo más surrealista de todo es que, finalmente, ha tenido que entrar al vehículo por la puerta del maletero. El momento ha encantado a los internautas, hasta tal punto que ha recopilado en 15 horas dos millones de reproducciones y 244.000 'me gusta'.

Y, tirando mucho de humor y de ironía, así ha empezado a explicar este usuario de TikTok lo que le ha pasado: "Mira cómo me han aparcado. Salía yo de clase y digo 'me voy a casa'.... pues no puedo".

"Voy a ver si entro por aquí", ha dicho refiriéndose a la puerta del copiloto, pero, para su desgracia, estaba muy pegada a una de las columnas del parking y el hueco que quedaba era muy estrecho. Y lo mismo ocurría con la otra puerta, porque el conductor novel había pegado tanto su coche que no podía ni abrir.

"Yo entiendo que este chaval o esta chavala sea una L, pero... ¿esto? (...) Voy a intentar entrar por el maletero, que es la única opción", ha señalado entre risas. Finalmente, ha podido acceder a través del portón trasero y sacar el vehículo de la plaza en la que estaba aparcado.

Algunos usuarios han comentado de manera jocosa lo fácil que ha terminado entrando. Otros han asegurado que le hubiesen escrito una nota al otro piloto a modo de protesta. En cualquier caso, la mayoría no han podido evitar reírse.