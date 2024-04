Luis Zahera interviene a lo grande en el debate de si vivíamos mejor en la Transición que ahora

El actor Luis Zahera, que estos días presenta su última película, Pájaros, en la que trabaja junto a Javier Gutiérrez, ha dado su firme opinión en ese debate de las últimas semanas sobre si la Transición era un momento en el que en España se vivía mejor que ahora.

"Asusta esta polarización. Yo viví la transición, aquel momento que, joder, era maravilloso, veías La clave, ese programa donde todos se sentaban con todos, aquellos intelectuales…, pero ahora la cosa se torció", ha admitido en una entrevista en 20 Minutos.

En otra conversación, en este otro caso con Europa Press, Zahera ha señalado: "Quizá Javi y yo seamos un poco nostálgicos, pero ojalá hubiera más cine político, que era el que veíamos él y yo. Un cine más de las personas y del que se aprendía y que abría corazones".

En ese mismo lugar, Javier Gutiérrez también habló de la polarización: "La política está cada vez más polarizada en nuestro país y eso contribuye a que haya un ruido más ensordecedor, y me parece lamentable por parte de los políticos porque hurtan al ciudadano votante, del hecho de que haya más diversidad a la hora de poder ver diferentes espectáculos de teatro o diferentes películas".

Otro de los que ha hablado recientemente de la Transición ha sido el también actor José Sacristán. En una entrevista en eldiario.es, exclamó: "Por eso me parece miserable el que ahora se acuse a aquellos de la Transición de cobardes, porque ¡nos ha jodido, había que estar ahí! Me cuesta callarme y ya no sé si a esta edad voy a poder".