El actor Mariano Peña se encuentra con un fan de su personaje Mauricio Colmenero y le da una LECCIÓN

El actor Mariano Peña tiene una extensísima carrera profesional, pero el gran público le recordará siempre por su papel en la serie Aída. Allí daba vida a Mauricio Colmenero, un hostelero xenófobo, racista y explotador.

Ahora, el programa Gente Maravillosa, que Toñi Moreno presenta en Canal Sur, ha puesto a Mariano Peña ante una persona muy parecida a aquel personaje suyo: un albañil racista con pocas ganas de trabajar y que trata fatal a su subordinado.

Ha sido en una cámara oculta en la que el actor ha plantado cara y dado una lección a ese supuesto xenófobo que, mientras el otro trabajaba, él bebía y decía: "El dinerito, lo que quieren es el dinerito, la paguita, la paguita".

El actor, que vio cómo trataba el responsable a su trabajador, no pudo evitar intervenir en la escena. "Pues está usted cobrando por trabajar. Por no trabajar, vamos", le respondía Peña. "Yo sí estoy trabajando, pero no tengo que dar explicaciones a nadie", le decía el otro. "Ya, ya, ya. Una reunión pasada por agua, pasada por vino", atacaba el actor antes de quejarse de que el hombre le estaba "faltando al respeto".

"Lo que usted no quiera para usted, no lo quiera para otra persona", le decía en otro momento, mientras el personaje racista argumentaba: "Esta gente viene de un país donde están acostumbrados a machacarlos" antes de quejarse de que en su país "no cobraban lo que están cobrando aquí por poner cuatro ladrillos".

Peña, indignado, exclamaba entonces: "¡Hágalo usted y cobre usted!". Y el otro decía que le había reconocido por su papel de Mauricio Colmenero. "Pues no te has metido tú con el Machu Pichu tela", celebraba el racista. "Eso era lo escrito. Pero el que hace de Drácula, ¿va por ahí chupando la sangre a la gente? Yo hago un papel, un papel, no significa que yo trate así a la gente", le insistía el actor.

"Lo que no se puede hacer es pedirle a un pobre hombre que ande ligero y usted con un vaso de agua y hablando por teléfono", añadía Peña.

Una vez que supo que todo era una cámara oculta el actor insistía: "El personaje era de ficción y yo estaba viendo a Mauricio Colmenero aquí en este señor. A mí cuando me preguntan en quién me inspiré... es que todo el mundo en su barrio, en su familia, en el bloque, se encuentra con un Mauricio. Ya es hora de que la gente se conciencie y se entere de que todos somos iguales ante la ley y merecemos el mismo trato".