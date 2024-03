Mediaset dice que sus colaboradores tienen total libertad y Antonio Maestre da una sonada respuesta

El periodista Antonio Maestre ha dado una sonora respuesta a Mediaset después de que este grupo haya reivindicado que tanto sus presentadores, colaboradores como periodistas gozan de una "absoluta libertad editorial".

En un comunicado, Mediaset asegura que "ante las declaraciones efectuadas por el ministro Óscar Puente" la empresa "desmiente rotundamente que se haya producido ningún tipo de llamada para influir en la línea editorial de un programa de este grupo".

Además, Mediaset subraya la "absoluta libertad editorial que siempre han tenido, tienen y tendrán, los presentadores, periodistas, trabajadores y colaboradores que trabajan en todos y cada uno de sus programas".

Tras ello, Maestre ha señalado: "A ver, que me echasteis de un programa por publicar una información veraz sobre Ayuso".

"No, algunos periodistas no teníamos libertad editorial en vuestra cadena porque informar sobre Ayuso nos costaba el trabajo", ha añadido.

Maestre ha mantenido que fue despedido de El Programa de Ana Rosa por ser crítico precisamente con Ayuso. En mensajes en las redes sociales, señaló en su momento: "Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. No encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Y que deje pasar el tiempo".

"Les he dicho que jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir", dijo en su momento.

Sin embargo, la productora del programa afirmó: "Con independencia de credos políticos, en los programas siempre hay rotación de colaboradores. En el nuestro basta ver la lista de personas que participan en las tertulias desde hace 15 años para comprobarlo".

Mediaset ha publicado su comunicado después de que Óscar Puente haya asegurado que el programa Todo es Mentira está defendiendo a Ayuso debido a una supuesta llamada que habría hecho Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, a la directora de Comunicación de la cadena, Sandra Fernández.