El mensaje de Míchel a Jakub Jankto después de que éste hiciese pública su homosexualidad

El exfutbolista Míchel, entrador del Olympiacos griego, ha reaccionado con firmeza dando su apoyo al jugador Jakub Jankto después de que éste hiciese pública su homosexualidad.

"Me asusté cuando vi tu foto en los medios; pensé que te pasaba algo malo. Felizmente comprobé que sigues siendo una persona buena y fundamentalmente feliz 🏳️🌈. Ya sabes que te deseo buena vida", ha escrito Míchel en Twitter.

El exfutbolista del Real Madrid tuvo que aguantar durante años gritos de "Míchel maricón" en estadios de toda España. De hecho, en un encuentro con seguidores hace unos años uno de ellos le preguntó: "¿Eres maricón?".

"Hola, Javi, me preguntas si soy maricón. No, no lo soy. Prefiero otra tendencia, pero la respeto totalmente. No sé si eso te influye demasiado para una pregunta. Pero, vamos, no tengo nada en contra de los homosexuales, ni mucho menos. Estaría bueno. ¿Y tú?", respondió con toda tranquilidad Míchel.

Jankto, jugador del Getafe cedido en el Sparta de Praga, se ha convertido en el primer futbolista de La Liga en anunciarlo, y ha asegurado que solo quiere vivir su vida "en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia y con amor".

"Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalidad y pasión. Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme", señaló el centrocampista en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Jankto, de 27 años, fichó en 2021 por el Getafe procedente de la Sampdoria. Con el cuadro azulón disputó solo 14 encuentros de LaLiga Santander por culpa de una lesión antes de volver a la República Checa en agosto de 2022 tras ser cedido al Sparta de Praga. Como internacional checo, ha disputado 45 encuentros y ha anotado cuatro goles, participando también en la Eurocopa 2020.