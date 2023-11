Miguel Bosé reacciona así a las sonadas palabras de Josep Pedrerol y se lía el alboroto

El músico Miguel Bosé ha reaccionado con toda rotundidad a las sonadas palabras que el periodista Josep Pedrerol pronunció esta semana en El Hormiguero, el programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos.

En letras mayúsculas junto a esas imágenes en Instagram, Bosé ha escrito: "Escuchad bien... Gracias Josep Pedrerol. Esto está en el corazón de todos los españoles. Grande grande!!!".

Esas palabras han provocado cientos y cientos de comentarios. En ese momento, Pedrol decía: "Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar. Me acuerdo del referéndum del 1 de octubre y recuerdo que lo pasaba mal hasta discutiendo con la familia sobre política. En Cataluña nunca había pasado eso".

Pedrerol añadió que "dividieron a la sociedad en dos" y confesó que no quiere volver a eso porque además "ahora el problema se ha trasladado a toda España". El periodista se mostró incrédulo por el hecho de que "alguien mercadee por siete votos", en referencia a Pedro Sánchez.

"No estoy criticando a nadie, la política es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto diálogo como el ‘yo te doy a cambio de que…’. Condonar una deuda de 15.000 millones... Yo soy catalán, pero, ¿cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? Creo que tenemos que pensar en todas las comunidades", sentenció.

En una publicación anterior, Bosé ha acusado a Pedro Sánchez de "traición" por la amnistía: "Arrieros somos".

"La traición se paga y se paga pronto y muy cara. Arrieros somos", ha escrito Bosé junto a un vídeo en el que varios dirigentes socialistas niegan en meses pasados que se fuera a producir esa amnistía.

"Aquí tenéis una muestra de lo poquísimo, por no decir nada, que le importamos al Gobierno de Sánchez y a toda su camarilla. Pero arrieros somos. Apoyo absoluto e incondicional a toda la gente que baja a diario a las calles a pelear por su soberanía, su identidad y su país, siempre", ha señalado.