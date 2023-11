Pedrerol mira fijamente a la cámara y le manda este mensaje a Sánchez: pocas palabras que dicen mucho

El periodista catalán y presentador de El Chiringuito, Josep Pedrerol, fue este lunes a divertirse con Pablo Motos a El Hormiguero. Como se podía esperar, el comunicador habló del tema del momento en España: la ley de amnistía y el acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE.

"Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar. Me acuerdo del referéndum del 1 de octubre y recuerdo que lo pasaba mal hasta discutiendo con la familia sobre política. En Cataluña nunca había pasado eso", afirmó Pedrerol, que añadió que "dividieron a la sociedad en dos" y confesó que no quiere volver a eso porque además "ahora el problema se ha trasladado a toda España”.

El periodista se mostró incrédulo por el hecho de que "alguien mercadee por siete votos". "No estoy criticando a nadie, la política es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto diálogo como el ‘yo te doy a cambio de que…’. Condonar una deuda de 15.000 millones... Yo soy catalán, pero, ¿cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? Creo que tenemos que pensar en todas las comunidades", sentenció.

Pedrerol reconoció que viaja por toda España y que se siente tanto catalán como español, así que no quiere que la gente piense que es "insolidario" con el resto. "Los catalanes no somos insolidarios. Hay unos independentistas que quieren hacer que parezcamos insolidarios. A mí me duele lo que está pasando y no sé a dónde vamos a ir porque tenemos un país de la leche", afirmó.

También destacó que "el conflicto del independentismo en Cataluña se había acabado porque el independentismo había bajado en votos y ganaba Illa, mientras que ahora va a perder". El invitado señaló que el independentismo estaba "desaparecido" y gracias a esta maniobra de Sánchez "ahora vuelve a hablarse del tema".

Por último, Pedrerol quiso hacerles varias preguntas a los diputados socialistas de comunidades como Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha: "¿Van a votar a favor de la amnistía? ¿Van a votar a favor de Puigdemont y de que otros 300 no sean juzgados? ¿Van a votar en contra de su pueblo?".

"A un parlamentario socialista de Cáceres lo ha votado su gente, ¿va a pasar por las calles de Cáceres con tranquilidad condonando una deuda así? La política es para ayudar a la gente y te votan porque quieres ayudar a tu pueblo, no perjudicarles", reflexionó.

Pedrerol, tal y como hace en su programa, se despidió mirando a cámara y mandándole un mensaje a Sánchez: "Pedro, si me estás viendo, no soy nadie, pero tienes tiempo para pensarte lo que vas a hacer el miércoles y el jueves".