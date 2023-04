El minuto de Javier Aroca sobre el proyecto político de Yolanda Díaz que no deja lugar a dudas

La actualidad política de España pasa ahora por la unidad de la izquierda tras la presentación oficial de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno bajo las siglas de Sumar y los tiras y afloja con Unidas Podemos para ir en coalición a las elecciones.

Sobre este asunto se ha pronunciado Javier Aroca en Hablando Claro (TVE) y ha puesto un ejemplo que deja clara su opinión al respecto. Primero ha comentado que tiene mucha edad, también "edad política", y ha recalcado que nunca ha visto a la derecha y a la prensa conservadora "tan interesado en la unidad de la izquierda".

Y después ha opinado: "Yo me imagino a la señora Calviño, que es muy buena ministra y no es militante del PSOE, de pronto, como lo hace tan bien, crear una plataforma, declararse candidata de esa plataforma y pedirle a Pedro Sánchez que se sume. Al menos me cuesta trabajo creerlo".

Para acabar ha dicho que espera que en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, "y que son muy importantes para impedir que llegue la extrema derecha", que toda "esta nueva izquierda tan entusiasta y tan ilusionada ayude a que los resultados sean buenos para la izquierda".

Sobre si las formas de Yolanda Díaz le convencen ha dicho de forma clara que "no".