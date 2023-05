Muestra los audios que le manda una amiga de España a su madre y clama que la denuncie

Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

El usuario de TikTok @thisisgax ha publicado un vídeo en el que ha mostrado los audios que recibe en WhatsApp su madre de una amiga española y ha clamado al ver la duración.

"Esto lo tengo que mostrar porque no lo puedo creer", ha afirmado a comienzos del vídeo subido en la red social, donde acumula más de 200.000 me gusta y multitud de reacciones.

A continuación, ha explicado: "Está mi vieja acá cocinando con un auricular puesto y mira la amiga le manda audios de una hora". Y mientras pronuncia estas palabras muestra el móvil y los numerosos audios que se acumulan en la conversación: dos de más de 50 minutos y uno de una hora.

En ese momento, otra persona comenta que es una amiga que vive en España y le está contando "cosas", ya que ellos residen en Argentina.

A pesar de esto, el usuario de TikTok sigue atónico ante la duración de los audios. "No puede ser, no lo puedo creer. Esto no puede ser, denúncienla", ha reclamado, incluso.