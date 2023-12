Muestra qué calendario de adviento le han regalado y ahora muchos lo quieren

La usuaria de TikTok @marilarat ha despertado la 'envidia' de los internautas después de enseñar en un vídeo el calendario de adviento que le ha regalado la marca Jägermeister.

"Soy fan absoluta de este calendario de adviento, no finjas que no me tienes envidia", ha manifestado en la publicación, que cuenta con más de 3 millones de visualizaciones y 436.000 me gusta.

El día uno ya empieza fuerte para la usuaria, ya que encontró una pequeña botellita con Jägermeister. "En el día dos hay chocolate, que hay que saber mezclar bien", ha expresado con ironía.

La mayoría de los días del calendario contienen una onza de chocolate, que va abriendo poco a poco. "¿Que por qué no respeto el calendario? Porque tengo muy poca paciencia", ha respondido a un seguidor.

"Hasta el día 24 no trae otra botellita, y trae un par más, como el Cold Brew Coffee, sabor café, y una bebida exótica...", ha comentado. Ha despertado la 'envidia' y la curiosidad a sus seguidores, que le han pedido información sobre dónde comprar el calendario de adviento. "El único calendario de adviento que necesito", ha comentado uno de los usuarios, recibiendo el me gusta de más de 5.000 personas.