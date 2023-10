Nano desvela cuánto dinero ha ganado yendo a las televisiones en las últimas semanas

Nano, el joven que ha emocionado a media España en las últimas semanas al contar su vida precaria despojado de heroísmos, ha desvelado cuánto dinero ha ganado yendo a los platós de televisión últimamente.

En una aparición en el canal de Twitch ZonaGemelos, el joven ha admitido que no ha cobrado ni un euro en todas sus visitas a la tele. "¿Te ha pagado la televisión?", han querido saber. Y él ha sido transparente: "No. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé muy bien cómo va el tema este de la tele y me daba cosa pedirles dinero o algo".

"Digo igual cuando les digo que voy me lo dicen ellos. Y no me dijeron nada ni nada", ha añadido. En el canal, le han hecho ver: "Entiendo que la tele tiene mucha repercusión y tú vas acabar ganando a largo plazo gracias a ellos".

"Estoy agradecido con ellos porque me ha dado mucha audiencia y visibilidad, pero también creo que pierdes tiempo en ir. Eso es obvio y el tiempo vale dinero. Y pierdes tus derechos de imagen, cuentas cosas personales. Que al fin y al cabo lo he contado porque yo querido", ha matizado.

El joven ha recibido grandes alabanzas tras contar con toda naturalidad que tiene dos trabajos para poder sacar a su familia adelante, pero también algunos comentarios negativos de parte de quienes dicen que su situación no es, ni mucho menos, extraña.

El propio Nano ya respondió a ese tipo de mensajes. "Vamos a ver, ¿yo he pedido algo? Yo solo lancé un mensaje en el que opinaba desde el corazón andando hacia el trabajo. Yo no me quejé de nada. Es más, lo digo en el vídeo: yo estoy sin coche porque estoy yendo al trabajo. No es una excusa. Yo estaba contando mi experiencia normal, no sabía que iba a pegar este boom e iba a pasar todo esto", aseguró.

"Una pregunta: los que comentáis eso, ¿por qué no os alegráis de que una persona haya hecho llegar a tantas cabezas, haya podido hacer pensar a tanta juventud, que sus padres envíen el vídeo a sus hijos, no os parece bonito eso? ¿No os parece que una persona se merezca lo que me está pasando?", preguntó.