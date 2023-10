Se da cuenta de algo que está pasando con Nano y comparte la reflexión más certera sobre él

El caso de Nano, el joven que envío un potente mensaje contando, despojado de heroísmos, que tiene dos trabajos para poder sacar a su familia adelante, sigue dando que hablar y provocando debate.

Después de que él mismo respondiese a algunas personas que le estaban atacando con el argumento de que su situación no es, ni mucho menos, extraña, ahora el usuario de TikTok @christiaanstvzz ha publicado una de las reflexiones sobre este caso más difundidas de los últimos días.

"Cuando subió ese vídeo todo el mundo: pobre chaval, ojalá le vaya bien, pobrecito. Todo el mundo le dio muchísima pena, todo el mundo apoyándolo, increíble. Vamos, la gente impresionante, todo el mundo le deseaba lo mejor a este chaval", recurda.

"El chaval siguió haciéndose muy viral, lo llamaron de la tele, fue a varios programas, incluso le regalaron un coche. Y ahora al chaval le está yendo bastante mejor que antes. Le están llegando ofertas de trabajado por todas partes, y seguramente esté ganando bastante dinero ya de los programas que le llaman, está ganando el dinero que está generando", prosigue.

Y lamenta que "ahora le va bien y ahora es cuando la gente lo critica": "Cuando este chaval estaba en la mierda, todo el mundo decía que ay pobre chaval, pobrecito, ojalá le vaya bien. Y ahora que le va bien ya vienen las envidias, empiezan a insultar, a decir que seguro que es todo mentira, que si no tiene dinero a ver por qué tiene tantos tatuajes".

"¿Queréis dejar de ser tan envidiosos? El chaval ha pegado el pelotazo, ha pegado el boom, ha tenido suerte, lógicamente, va a aprovechar la situación para tener unas mejores condiciones y vivir mejor. Alegraos de ello, sois muy hipócritas. Cuando la gente está en la mierda estáis todos ahí con vuestros mensajes de apoyo para apoyar para tal y cual. Cuando a la gente le empieza a ir bien y estar mejor que vosotros ya os jode y no lo apoyáis tanto. Qué asco de sociedad", finaliza.

El propio Nano ya respondió a ese tipo de mensajes. "Vamos a ver, ¿yo he pedido algo? Yo solo lancé un mensaje en el que opinaba desde el corazón andando hacia el trabajo. Yo no me quejé de nada. Es más, lo digo en el vídeo: yo estoy sin coche porque estoy yendo al trabajo. No es una excusa. Yo estaba contando mi experiencia normal, no sabía que iba a pegar este boom e iba a pasar todo esto", aseguró.

"Una pregunta: los que comentáis eso, ¿por qué no os alegráis de que una persona haya hecho llegar a tantas cabezas, haya podido hacer pensar a tanta juventud, que sus padres envíen el vídeo a sus hijos, no os parece bonito eso? ¿No os parece que una persona se merezca lo que me está pasando?", preguntó.