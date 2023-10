Nano responde con toda la contundencia a los comentarios que algunos están haciendo sobre su vida

NanoJr, el joven cuyo mensaje ha golpeado a media España hablando de su día a día con dos trabajos para poder ayudar a su familia, ha publicado un nuevo vídeo en el que responde a algunos comentarios negativos que está recibiendo.

El joven, al que un empresario ha incluso regalado un coche y que ha provocado una enorme ola de solidaridad en toda España, ha respondido a quienes, según asegura, le escriben diciendo: "Yo hago lo mismo, yo también estoy en esta situación y a mí nadie me regala nada, yo hago lo mismo e incluso peor mi historia".

"Vamos a ver, ¿yo he pedido algo? Yo solo lancé un mensaje en el que opinaba desde el corazón andando hacia el trabajo. Yo no me quejé de nada. Es más, lo digo en el vídeo: yo estoy sin coche porque estoy yendo al trabajo. No es una excusa. Yo estaba contando mi experiencia normal, no sabía que iba a pegar este boom e iba a pasar todo esto", asegura.

"Una pregunta: los que comentáis eso, ¿por qué no os alegráis de que una persona haya hecho llegar a tantas cabezas, haya podido hacer pensar a tanta juventud, que sus padres envíen el vídeo a sus hijos, no os parece bonito eso? ¿No os parece que una persona se merezca lo que me está pasando?", pregunta.

Nano subraya que él no está "en contra ni nada", pero recuerda que "muchos se hacen famosos solo jugando al FIFA y tienen muchísimos seguidores y muchísimo apoyo": "Yo no estoy en contra, pero ¿por qué no os alegráis de que una persona así también pueda dar visibilidad a los jóvenes?".

"Este mensaje fui yo, pero podría haberlo hecho otro chaval porque sé que hay muchos chavales que pensáis así. Yo lo hubiera apoyado, hubiese dicho: ole tus huevos, tío", asegura antes de añadir: "Pero bueno seguid opinando lo que queráis. Yo voy a seguir con lo mío, cuidando a mi familia y ya está, no puedo decir más, no sé cómo puedo hacer que os entre ya en la cabeza, que esto es algo bueno, que no es nada malo, que no me he metido con nadie en el vídeo y que no he hecho nada".

"Creo que muchos comentarios de los malos no me los merezco. Sobre todo los comentarios a mi madre", finaliza.