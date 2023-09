Uno de los profesores más reconocidos de España provoca debate al hablar así del caso de Nano

El rostro y el nombre de NanoJr recorre las redes sociales y las televisiones de España desde que el pasado fin de semana se hiciera popular un vídeo que subió a TikTok en el que, despojado de heroísmos, contaba su duro día a día.

"Si vienes de una familia que tiene dinero, te dan tu paga, te ocmpran tus cosas, no te falta nada, ¿por qué dejas el instituto?, ¿Por qué te dejas el dinero que te dan tus padres de trabajar de verdad en porros, en beber, en fiestas...? ¿Por qué si no te falta de nada vas como si fueras de barrio? No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida de verdad", decía.

Y añadía: "Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos matándome a trabajar. Si en casa falta aceite, voy a comprar una garrafa de aceite, o unas zapatillas para mi hermana, voy y se las compro".

El relato del joven ha provocado millones de aplausos y ha conquistado a media España, que se ha solidarizado con el joven, al que algunos empresarios incluso le han regalado un coche.

Ahora, el popular profesor David Calle, que fue en 2017 finalista de los 'Global Teacher Prize 2017', considerado el premio Nobel de la docencia, ha provocado un debate en esa red social al dar su opinión sobre el caso de Nano.

"Sí, lo de este chaval es admirable, un ejemplo a seguir. Lo que hace por su gente. La humildad con la que lo hace y como lo dice, además. A partir de ahí, dadle toda la caña que queráis. Lo de este chaval es UN PUTO EJEMPLO de lo que debería ser. Menos samba y mais trabajá", ha escrito el docente.

En otro mensaje, Calle ha añadido: "Pero perdónenme aquellos que defienden lo del 'sesgo del superviviente', a los que EJEMPLOS como este ponen en entredicho, a los que no dejan de aporrear su teclado desde su habitación gamer y nunca han hecho nada en su vida más allá de quejarse, claro, perdónenme 🤦 Menos samba".

Un usuario ha respondido: "Trabajar 15 horas para vivir es el modelo deseado por unos cuantos. Menuda distopia nos va a tocar vivir". Y el profesor ha replicado: "Trabajar 15 horas es lo que hemos hecho todos con veinte años. La distopía es tener que leer mensajes como este".

"Con 20 años o 30 años se trabaja de sol a sol. Y con 40 o 50 si hace falta. Y punto. Yo tenía tres trabajos con 19. A partir de ahí, la 'demagogia del vago'...", ha dicho el profesor en otro mensaje, en el que subraya también que él nació en 1972 y se crió en Ciudad 70, a 100 metros de la Cañada Real: "Lo siento, me identifico con ese chaval. Con tres trabajos con 20 años. Y ya".

Calle ha matizado que, aunque él lo hizo, no lo quiere para su hija: "La vida es luchar, no quejarse. Solo tenemos una. Me niego a desperdiciar tiempo llorando por mis 'derechos', prefiero luchar por ellos".