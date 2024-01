No puede contener la risa al contar la situación que vivió su marido con un juguete de su hija

La creadora de contenido en TikTok Anabel, conocida como @anabell.con.rollo, ha contado entre carcajada y carcajada en un vídeo de casi cuatro minutos la anécdota que ha protagonizado su marido.

A pesar de comenzar diciendo que no se quiere reír, la usuaria no ha parado de reírse mientras relataba la historia. "Lo que no nos pasa a nosotros no le pasa a nadie", quiere aclarar, antes de meterse de ello en la historia.

"Los reyes a mi hija le trajeron un hada de estas que vuelan, pero eso en casa no se puede usar porque choca con las paredes y se cae y se parte", afirma Anabel, para poner el contexto de la historia.

Así que la decisión del padre fue la de bajar a jugar con su hija al patio. A pesar de recordarle que no la tire muy alta, ella no ha terminado de hacerle caso y el hada ha rebasado el bloque de edificios.

"De pronto ha sonado el portero y ha sido mi marido que me dice que el hada va volando loca. Salgo a mirar por la ventana y veo al hada encima de los bloques, no sé cómo ha llegado ahí", cuenta entre risas.

La estampa es para verla. "Como la niña estaba llorando, les digo que eso en algún momento tiene que bajar", prosigue.

Anabel acaba diciendo que su marido salía detrás del hada para controlar por dónde iba y recogerla cuando cayera.