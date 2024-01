La decisión que ha tomado con su hijo, que está estudiando en EEUU, después de que no le responda 

La usuaria de TikTok Gaorbea ha informado a sus seguidores de esta red social el plan que está siguiendo con su hijo de 15 años, que está estudiando 4 de la ESO en un colegio de Estados Unidos.

"Mi hijo está estudiando 4 de la ESO en EEUU y es buen estudiante y bellísima persona, pero también es muy adolescente, así que he tomado una decisión", comienza contando en el vídeo.

Explica que ella estaba acostumbrada a enviarle todos los días cuando se levanta un mensaje de buenos días, pero que desde hace unos días ha decidido no volver a escribirle porque le hace vacíos.

"Dos días después me dice que no me había leído y nadie le cree porque está todo el día con el móvil. El martes le mandé el último mensaje y no me ha escrito", prosigue relatando la usuaria.

Entonces, cuenta que está esperando a que se le acabe el dinero de la tarjeta, que será cuando le escriba para pedirle más. "No me importa darle, pero sí me importa que no tenga tiempo ni para darme buenos días", comenta.

"Dice que está muy ocupado, un adolescente de 15 años cuya única responsabilidad es ir a clase. Mi hijo ni me sigue en redes, está disfrutando, está aprendiendo y es una cosa que agradecemos mucho, pero no llevo bien que pase de mí, así que no voy a ceder antes que él", remata la creadora de contenido.