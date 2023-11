Ojo a la pulsera que lleva esta tiktoker: todo tiene su historia

La usuaria de TikTok @tigriskih ha publicado un vídeo enseñando la obsesión que tiene con las cucharas. Y no, no las usa solo para comer.

"Hace 13 años que llevo puesta una de pulsera. Todo el mundo se fija en ella. Muchas veces me preguntan. Tengo cucharas en los llaveros" e incluso de pendientes, ha empezado explicando la joven.

Y así ha contado cómo empezó todo: "Tenía 16 años y me fui a una residencia de estudiantes. Me encontré con un muchacho que, aunque a primera vista no me molaba, después si me empezó a gustar".

Tras un tiempo juntos, tuvieron que separarse y, para acordarse de él, esta le pidió que le regalase algo: "Él cogió la cuchara que usaba para comerse los yogures, la dobló y me la puso en el brazo, y hasta entonces".

En la actualidad, tiene "una obsesión loca" con las cucharas, ha admitido para terminar de aclarar el enigma de su 'brazalete'.