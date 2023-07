Pablo Iglesias muestra su sorpresa al ver estas palabras del Gran Wyoming sobre Podemos

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, está en boca de todos en las últimas horas tras las afirmaciones que ha hecho en la entrevista que le ha hecho José Yélamo en laSextaXplica, y uno de los que ha hablado del cómico ha sido el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Al ser preguntado por los errores del Ejecutivo central y la ley del sólo sí es sí, Wyoming ha sido bastante claro. "Fue un acto de ingenuidad, no fue el gran error. Aquí no hay un gran error en este Gobierno de coalición. Lo que hay son dos posturas bastante diferenciadas", ha razonado.

"Está el PSOE por un lado y Podemos por el otro. La primera opción de Sánchez era Albert Rivera. Esta es la realidad. Ciudadanos fue el Podemos de derechas", ha defendido.

Wyoming ha justificado que "la primera opción de Sánchez era Rivera", por lo que, "no era muy próximo a Podemos, en absoluto". "La gente se echó a la calle, 'con Rivera, no'. Yo creo que el PSOE no hubiera hecho ni el 20% de lo que ha hecho si no fuera porque ha tenido esta mosca cojonera (Podemos) para que cumplieran lo que ya habían firmado", ha explicado.

El presentador de El Intermedio también ha reconocido que cree que "ha muerto Podemos", pero "porque lo han tirado por la ventana". "Nunca jamás, en toda mi historia, he visto una persecución mediática tan sangrante como a este partido", ha añadido.

El Gran Wyoming se ha pronunciado sobre la decisión de Yolanda Díaz de no contar con Irene Montero en las listas de Sumar y ha asegurado que lo ha hecho por "razones comerciales". "'Esta gente es ya es tóxica' y por eso creen que probablemente nos restan más votos que los que nos suman", ha sentenciado.

Unas afirmaciones a las que Pablo Iglesias ha reaccionado con un tuit en el que deja muy claro lo que piensa tras ver la intervención. "En estos tiempos, decir la verdad con sencillez es subversivo", ha destacado el exdirigente de Podemos.