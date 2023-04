Se hace pasar por crítico gastronómico en un restaurante y le dejan este mensaje en el ticket

El usuario de TikTok Mavis Kaoru ha dejado flipando a miles de personas al compartir el curioso experimento que ha realizado en un restaurante. Como se puede ver en el título del vídeo, este hombre se ha hecho pasar por crítico gastronómico y solo ha necesitado de una libreta y de un boli con el que ir apuntando cosas.

Como él mismo dice, el experimento consiste en saber si al parecer un crítico le iban a tratar mejor y parece que sí. Cuando le llevaron el primer aperitivo le dijeron que era "cortesía de la casa".

"Mientras yo seguía fingiendo. No me estaban prestando mucha atención. No me rendí y seguí escribiendo en el cuaderno y creo que se dieron cuenta. Ahora a cada rato pasaban a mirar, me preguntaban si todo estaba en orden y ya no me quitaban los ojos de encima", ha proseguido contando.

Además del trato especial, le llevaron varios platos que no había pedido para que probase y, cuando le entregaron la cuenta, le dejaron un mensaje que ponía: "Un placer tenerlo. Vuelva pronto".

El vídeo en cuestión supera las siete millones de reproducciones y los 840.000 'me gusta' en muy pocos días.