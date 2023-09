Pide un café en Indonesia y no puede creerse lo que han escrito en su ticket: se ve en la imagen

El usuario de TikTok @kaliacy ha compartido su sorpresa por el mensaje que le pusieron en un ticket cuando se pidió un café con leche en un establecimiento de Indonesia.

"Esta es la factura del desayuno, me he pedido un café con leche y un sándwich de atún. Si os fijáis pone 'hot banget' porque le he dicho que fuera muy caliente y lo ponen en la factura. Muy caliente", describe perplejo.

Pero es que luego hay más: "Y luego ponen 'bule', que es extranjero, y también viene en la factura".

"Y el precio. En total, 45.000, que no llega a tres euros un buen sándwich de atún y un café con leche. Barato tampoco es. Pero bueno, el sándwich es grande. Pero es para que veáis lo gracioso: muy caliente y extranjero. Y te viene en la factura", remarca.

Entre los comentarios, un usuario ha remarcado: "3€ por eso está bien". Y el propio autor del vídeo ha respondido: "Sí, lo que pasa que lo comparas con otras comidas como el nasi goreng, arroz frito con pollo, y te sale dos euros o menos en algunos sitios".