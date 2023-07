Pide a un camarero italiano kétchup para echar en la pizza y su reacción es MUNDIAL

La gastronomía es una de las cosas más sagradas de la cultura de un país. Para muchos, cualquier desviación en los estándares o las tradiciones de las recetas de los platos más emblemáticas es un sacrilegio.

En España, el mayor ejemplo de eso es la paella. Cuando alguien en el extranjero (o dentro del propio país) se sale mínimamente de los cánones, son muchos los que ponen el grito en el cielo y aseveran que ese plato es únicamente merecedor del calificativo de "arroz con cosas".

En otros países también tienen su especialidades intocables. En Italia, por ejemplo, la pizza y la pasta son algo sagrado. Por eso, no es de extrañar la rotunda reacción que ha tenido un camarero en ese país cuando una clienta ha amagado con cometer un 'crimen' gastronómico.

El vídeo en cuestión lo ha subido a TikTok la usuaria @michellekatzd junto al mensaje: "Preguntando cosas prohibidas a los meseros italianos".

"¿Puedo pedir kétchup y un capuccino?", dice mientras hace el gesto de apretar el bote de la salsa de tomate sobre la pizza que tiene en la mesa. El hombre pone una cara de total desconcierto y solo alcanza a decir: "No, no. ¿Kétchup en la pizza? No".

Y, dicho eso, se da la vuelta y se aleja de los clientes negando con la cabeza y haciendo un gesto con la mano como diciendo: por ahí no paso.

"En Italia el cliente nunca tiene la razón 🥰🥰🥰", asegura una usuaria en los comentarios. Otro dice: "Eso me pasó cuando pedí mas queso parmesano para mi pasta 🍝".

Y otra persona responde a ese último comentario: "¿Era Pasta con marisco? 20 años que vivo en Italia y nunca me atreví a comer queso con mariscos porque aquí te miran re mal