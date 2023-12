Piden a Ramón García que defina a Leonor en una palabra y la que utiliza dice más de lo que parece

El presentador Ramón García ha dicho más de lo que parece cuando le han pedido que definiese a la princesa Leonor con una sola palabra.

En una entrevista en el programa Plano General, de TVE, el periodista Jenaro Castro ha cuestionado a García sobre la hija de los reyes, a la que ha definido con el término "futuro".

Cuestionado por el propio monarca, Felipe VI, el presentador ha zanjado con un simple: "Nuestro rey".

"¿Te sientes republicano de corazón, monárquico de constitución o un demócrata sin etiquetas?", le preguntan en el mismo espacio. Y García regatea la cuestión asegurando: "Soy de Bilbao. Bilbaíno. Con diptongo".

Además, asegura que de España le cabrea "que a veces no se nos expliquen las cosas": "Si tú pones interés sabes lo que es la inflación, entiendes de cosas. Pero no todo el mundo está en esa labor. La gente va al supermercado y ve que el aceite ha subido el 50% y no sabe por qué. Alguien debería explicárselo".

"Creo que la política también debería tener ese toque didáctico de contar a sus ciudadanos qué es lo que pasa. Hemos decidido estas medidas por esto, por esto y por esto. No solamente tomarlas y asumirlas, sino que nos las expliquen para que las entendamos. Y a veces la gran mayoría de los españoles igual no entienden las decisiones que toman no porque no sean capaces, sino porque no se les explica", lamenta.