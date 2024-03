Una rusa explica las diferencias que ha tenido con su novio por ser español

La usuaria de TikTok @diterehova es rusa y ha publicado un vídeo enumerando algunas de las diferencias de pareja que ha tenido con su novio por ser español, ya que son culturas distintas.

En primer lugar, los horarios: "Básicamente en Rusia no los tenemos, es decir, Miguel, independientemente de la hora a la que se despierte, tiene que comer a las 14:00 o como mucho a las 15:00".

De esta forma, si se ha levantado tarde, ya no desayuna porque su hora de la comida es sagrada, cosa que para ella es imposible: "Si yo me despierto tarde o no he tenido tiempo para desayunar y me tengo que poner a desayunar a las 12:30 voy a hacerlo y ya comeré a las 16:00 o 17:00 horas".

Con los restaurante ocurre algo similar, ya que en Rusia no cierran. "Puedes ir y comer a la hora que sea", ha asegurado la joven. En segundo lugar, ha mencionado el tema de las persianas, y es que en su país no tienen.

"Estamos acostumbrados a dormir con la luz. En Moscú, en verano hay veces que se hace de noche solo durante tres horas y siempre tienes mucha luz. Discutíamos mucho porque yo prefiero despertarme con la luz del día y a él le molesta, por lo que tiene que dormir en oscuridad total", ha explicado.

Para terminar, ha criticado que, en general, los españoles son "bastante impuntuales", aunque ha adelantado que no quiere generalizar. "A mi me agobia muchísimo llegar tarde, lo paso mal", ha concluido.