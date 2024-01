Pillan a Carlos Sainz insultando a Sánchez: lo dice en inglés pero lo ha entendido todo el mundo

Carlos Sainz se ha convertido en tendencia en las últimas horas por un vídeo de hace seis días en el Dakar, donde el piloto español busca su cuarto trofeo. Lo llamativo es que no ha sido noticia por nada relacionado con el deporte, más bien ha sido por llamar "gilipollas" en inglés a Pedro Sánchez.

Sainz estaba hablando en la previa de una etapa del Dakar con el catalán Nani Roma y con los hermanos argentinos Kevin y Luciano Benavides. En ese momento distendido empezaron a hablar de banderas y, tal como captaron las cámaras de Carburando TV, Roma dice en tono de humor que quizá podrían colocar una bandera independentista catalana en el coche de Sainz.

"No, no, nada de eso", afirma Sainz. Después entra en juego la situación catalana y el piloto madrileño dice que la cosa está "mucho más calmada" en estos momentos. Justo ahí es donde a Sainz se le escucha decir en inglés que Sánchez "our president is an asshole", lo que viene siendo un "nuestro presidente es un gilipollas".

Unas palabras que han llegado a casi todos los medios de España y a X, anteriormente Twitter, donde no han dejado de comentarse.