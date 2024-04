Pone una reseña a modo de broma en Amazon, la gente responde en serio y él no da crédito

El usuario de X @danimaru9 ha publicado las respuestas que ha recibido en un foro de Amazon tras comprar un "cortaúñas profesional" y poner una reseña que, evidentemente, era broma, ya que sí sabe para qué sirve el producto.

"Me compré ese cortaúñas y puse esa pregunta porque me hizo gracia y había gente que respondía en serio", ha señalado el tuitero. Esta ha sido la pregunta: "¿Sirve para uñas que no sean de acero inoxidable? De persona, por ejemplo".

Y esto es lo que le ha respondido una usuaria de la plataforma, aunque hay muchas similares: "No sé si entiendo bien la pregunta, pero lo que es de acero inoxidable es el cortaúñas. Las uñas son de persona, claro, para pie o mano".

A modo de vacile, otro le ha respondido que la herramienta "solo sirve si las uñas son de Transformer", en referencia a la película. Otro ha dicho que el producto "corta bien y deja las uñas afiladas para competir con los gatos".

El momento ha dejado alucinados a muchos usuarios de la red. Es por eso que la publicación ha acumulado más de 3.000 'me gusta' y cerca de 200 retuits.