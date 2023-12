Preguntan a Los Chichos si el barrio de Vallecas ha cambiado mucho y lo que dicen ellos trae cola

Emilio González, Emilio González, hijo, y Julio González, más conocidos como Los Chichos, están dando de qué hablar en las redes sociales por la respuesta que han dado cuando les han preguntado si su barrio, Vallecas, ha cambiado mucho.

En una entrevista en El País, la periodista Luz Sánchez-Mellado ha resaltado que, pese a sus éxitos, siguen viviendo esa zona de Madrid. "No sabría vivir en otro sitio. En Vallecas está nuestra gente. Me gusta salir a la calle y hablar con los vecinos. Yo, en mi bloque soy Emilio, no el mayor de Los Chichos", responde Emilio González.

Es entonces cuando la periodista señala: "Vallecas ha cambiado mucho. Ahora, hay menos chabolas que chalés adosados y urbanizaciones con piscina".

"Sí, hay zonas modernas y con dinero, pero también mucha gente de otros países y otras razas. El barrio se ha enmarronado", replica Julio González.

Ante eso, la entrevistadora les pregunta si lees molestan los migrantes y deja caer: "Ustedes también emigraron de Madrid a La Mancha a buscarse la vida antes de triunfar en la música".

"Si no se meten con nosotros, nosotros no nos metemos con nadie. Cada uno en su casa", zanjan ellos.

El periodista Fernando Neira ha apuntado al leer la noticia: "Nunca fui muy de Chichos, Chunguitos, etc; desde el respeto, no eran mi onda. Pero me repele el tufo a xenofobia que desprenden los hermanos a preguntas de la gran @luzsmellado".

"El rechazo a 'los otros' es una tragedia del ser humano; si proviene de emigrantes, un horror añadido", remata.