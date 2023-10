Preguntan a Dani Carvajal por las palabras de Aitana Bonmatí y su respuesta está dando mucho que hablar

La jugadora del FC Barcelona y de la selección femenina de fútbol Aitana Bonmatí, una de las recientes campeonas del mundo, ha reconocido en una entrevista en Salvados que no esperaba un mayor apoyo del fútbol masculino en todas las reivindicaciones que han llevado a cabo tras ganar el mundial de Australia.

Bonmatí ha asegurado que no puede hablar de lo que hacen otros jugadores, pero sí que agradeció los que se posicionar a favor de su lucha, como el caso de Borja Iglesias. "Cada uno es consciente de lo que hace y de lo que no hace. Me gustaría centrarme en los que sí se pronunciaron", ha afirmado.

Preguntada directamente por si en un principio esperaba que se alzaran otras voces del fútbol masculino, ella ha sido tajante: "No, la verdad es que no".

Por estas palabras fue cuestionado el lateral de la selección masculina y del Real Madrid Dani Carvajal tras la victoria de España contra Noruega de este domingo. Su contestación ha generado multitud de comentarios en redes sociales.

"No sé a qué se puede referir, si apoyar más o no apoyar porque al final ha pasado lo que ha pasado. Ellas están reestructurando lo que creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación. Están tratando de reestructurar todo el staff, todo lo que es de marketing, de comunicación, etc... y nosotros estamos centrados en lo que nos toca, que es ganar y seguir a lo nuestro", ha afirmado.