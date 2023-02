Preguntan a Torbe por qué empezó en el porno y la respuesta da que hablar

Torbe, considerado hace años como el rey del porno español y que acabó imputado y encarcelado por delitos de difusión de pornografía, está dando que hablar en TikTok por unas declaraciones que ha hecho en Magistral.

Torbe empieza asegurado que dejó de estudiar a los 18 años: "Y mis padres me dijeron que iba a ser un fracasado siempre, que yo era un mierda y no servía para nada".

Preguntando por qué empezó en el porno, asegura: "En Bilbao follar no es una cosa que lo haga cualquiera, follar es un milagro. Yo me he dado cuenta de que la llave para entrar a una tía y que funcione era el humor y yo cuando veía las películas porno decía: pero qué secos, que palos todo".

"Y todo el mundo me felicitaba y me decía que qué buena idea. Pero nadie lo hacia entonces dije: pues lo voy a hacer yo" agrega.

Según dice, "el sexo es una necesidad y no lo vemos así, pero es que es así": "Es como el comer".

Y acaba lamentándose: "Me ha engañado todo el mundo, pero ahí sigo, ahí sigo. Bueno venga adelante. Amigos del alma me han dado puñaladas, se han llevado dinero, pero... hay que seguir y seguir".