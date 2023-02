Una española en Estados Unidos muestra el tatuaje que le ha enseñado un hombre: de ver y no creer

Twitter es un lugar a veces maravilloso por tuits como el de @mercescobarr, una joven que está de intercambio en Estados Unidos y que, como le pasaba al replicante de Blade Runner, ha visto cosas que nadie creería.

@mercescobarr ha explicado en la red social del pájaro azul que está de intercambio en Estados Unidos y que un señor que estaba en una tienda le ha preguntado si era española porque le ha escuchado hablar en español. Ella ha dicho que sí y él le ha mostrado el tatuaje que porta en su brazo izquierdo.

"Estoy en USA de intercambio y me ha preguntado un americano en una tienda que si soy de España porque me ha escuchado hablando es español con una amiga. Le he dicho que sí y acto seguido me ha enseñado esto", ha escrito.

Y el tatuaje no tiene desperdicio. En esa especie de bodegón sobre cosas de España se puede ver un escudo con la bandera y un toro dentro sobre un fondo de camuflaje militar, el logo de El Corte Inglés, la palabra Tapas y Madrid.

