Un profesor de la ESO intercepta un avión de papel y deja esta reflexión al ver lo que hay escrito

Un profesor de la ESO ha dejado una importante reflexión en Twitter sobre la "frivolización del nazismo" después de haber interceptado en una clase un avión de papel con esvásticas y simbología nazi.

"Hoy he interceptado (y destruido) un avión del III Reich. Hasta ahí, nada fuera de lo común, por desgracia. Pero del alumno en cuestión nunca me lo habría esperado, y no es la primera vez que siento esa contradicción. Igual hemos entrado en otra fase de frivolización del nazismo", ha empezado diciendo.

El tuit en cuestión se está haciendo bola en Twitter y ha dejado cientos de comentarios opinando sobre el tema. El docente, al ver el alcance de su mensaje ha querido dejar una reflexión al respecto.

"¿No tenéis la sensación de que hace unos años, quienes pintaban esvásticas o gritaban 'viva Franco' lo hacían provocando a sabiendas, que eran alumnos con comportamientos violentos, racistas, machistas, y que, por más que se decía que no, sí que tenían claro qué estaban haciendo?", ha señalado.

Después ha añadido que este comportamiento no se lo esperaba del chico que ha hecho el avión de papel y ha dejado otra reflexión sobre ello.

"Pero, en serio, no te lo esperabas de cierto tipo de chavales a quienes creías en las antípodas del fascismo. Y cuando la sociedad se vuelva insensible del todo, y desmemoriada, habrá de nuevo vía libre para que el blanqueamiento dé paso a cosas peores", ha comentado.

También ha contado que ha llegado a ver "el coqueteo nazi a a un alumno rumano, a otro homosexual... y bueno, me temo ya estaba curado de espanto, para que os voy a engañar".

Ha comentado que en su momento habló con el joven y que "los tiros no van por una afición a la aviación militar o a las maquetas de la segunda guerra mundial, no sigáis por ahí" y que el hilo no iba por ese chico en concreto sino por "una situación que se repite".

"Y la situación es la del blanqueamiento constante, consciente o inconsciente, y que se normaliza lo que no debería ser normal. En jóvenes y en adultos. Solo hay que leer ciertas respuestas o tuits citados para comprobarlo", ha sentenciado.

¿Pecaré ahora de la misma ingenuidad de la que entonces pecábamos

muchos? Supongo que sí, pero el perfil se está ampliando que da miedo, y quisiera agarrarme a ese clavo ardiendo. Pero arde mucho: claro que saben de qué va la cosa, y acaso más que lo que yo mismo les he contado. — El novio de Bárbara (antes conocido como Salieri) (@signoresalieri) April 27, 2023

Se aceptan ideas para primero de ESO. Es tremendamente delicado, porque te puede salir el tiro por la culata. Vengo de charlar con el compi de Historia, que dice que poniendo imágenes del Holocausto, a muchos se les quita la tontería que no es tontería... pero — El novio de Bárbara (antes conocido como Salieri) (@signoresalieri) April 27, 2023

Se refería a 3° y 4° de ESO en adelante. En un primero de ESO igual no es apropiado, pero no lo digo por la dureza de las imágenes, o no solo, lo digo porque algunos son capaces de frivolizarlas también y ponerse a reírse y a legitimar lo ilegitimable. — El novio de Bárbara (antes conocido como Salieri) (@signoresalieri) April 27, 2023

Sí, se puede ser más sutil, con pelis como La Ola, pero llevan mucho tiempo y también requieren quizás de un poco más de madurez, no sé... — El novio de Bárbara (antes conocido como Salieri) (@signoresalieri) April 27, 2023

Supongo que todo era más fácil cuando crees que, aunque sea algo cada vez más extendido, se trataba solo de una cosa de alumnos violentos, malos estudiantes, etc. (siempre alumnos con o, en eso el perfil sí que no falla). Espero de verdad equivocarme (para bien) con este último. — El novio de Bárbara (antes conocido como Salieri) (@signoresalieri) April 27, 2023

