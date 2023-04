Preguntan a un profesor a qué alumno echaría de su clase y da una LECCIÓN con su respuesta

El usuario @gonzacarranzaa ha colgado en Twitter un vídeo extraído de TikTok que está maravillando a miles de personas.

En las imágenes se ve cómo una joven está entrevistando a un profesor y le pregunta, de modo desenfadado, por el alumno o la alumna a la que echaría para siempre de clase o del colegio.

"Ninguno. Creo que el sistema educativo no tiene que repeler a los estudiantes", asegura. Los alumnos montan revuelo ante esa respuesta y le piden que se moje y de algún nombre.

"¡No, no, no, no, no! Porque el sistema educativo no tiene que repeler, tiene que hacerse cargo del bagaje que traen. Si no, generamos un sistema educativo que genera desigualdad", advierte el docente.

