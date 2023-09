Provoca decenas de miles de reacciones con lo que ha visto en unos cuadernos de una tienda 

Septiembre tiene olor a otoño, a finales y reencuentros. Y, sin duda, huele a ese inconfundible aroma a libros de texto nuevo, a cuadernos y a forro. El símbolo de la vuelta al cole, que todos recordamos con más o menos nostalgia.

Estas fechas eran el momento de comenzar los cuadernos de cada asignatura. Ahí había una decisión clave que tomar: de qué color iba a ser el de cada materia. Aunque nunca hubo nada escrito, ahora en Twitter se ha abierto un buen debate.

Todo ello después de que el usuario @_panequee_ haya subido una foto de una papelería en el que se ven dos cuadernos: uno rojo, lleno en su portada de símbolos matemáticos, y otro azul lleno de letras.

"Se acabó el debate", ha escrito, dando a entender que oficialmente el rojo es para las matemáticas y el azul para lengua.

"Pues está mal, "está al revés", "vaya error", son algunos de los comentarios de quienes no creen que las matemáticas vayan con un cuaderno rojo. Aunque, en ese sentido, la respuesta que más está dando que hablar es la siguiente: "En mi humilde opinión creo que matemáticas no puede ser rojo porque los comunistas no saben de números".

Y otro más: "A mí Oxford que vende las libretas a 7 pavos no me vas decir de qué color son las mates vaya".