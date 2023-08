Prueba el pescado por primer vez en su vida y la reacción es contundente

El usuario de TikTok @archieted0 ha publicado un curioso vídeo en esa red social que ha provocado más de 700 comentarios y en el que aparece él mismo probando el pescado por primera vez en su vida.

"Hemos venido a Málaga para pasar unos días en la playa y me han dicho de comer en un chiruinguito en la playa. ¿Cuál es el problema? Que solo sirven marisco. A mí no me gusta absolutamente nada, nunca lo he probado, pero no me gusta cómo huele", empieza aclarando el joven.

"Así que hoy por primer vez voy a probar el marisco. Mi primera vez probando algo del mar. Nunca he probado nada que venga del mar, ni gambas, ni calamares, nada. Voy a probar una sardina", dice antes de ponerse a la labor.

Su reacción al probarlo es pura poesía: acierta a decir "no, no, no" antes de empezar a dar arcadas.

"¿Qué dices? ¿En serio? Si está buenísimo", le dicen sus amigos. Pero ya no hay vuelta atrás y él dice: "Voy a vomitar de verdad, fuera de coña".

Él mismo ha hecho una precisión tras ver los numerosos comentarios que estaba provocando: "Vale la sardina no es marisco, culpa de mis amigos 🤦🏽♂️🤦🏽♂️".

Una persona ha señalado al ver la escena: "Hermano yo respeto que no te guste pero eso malo no está y menos de Málaga, que son su especialidad". Otro da una solución: "Los calamares con mayonesa esta más rico, pruébalo".