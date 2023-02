Publica un vídeo con algunos de los mensajes que recibe y conquista TikTok al instante

El usuario de TikTok @danielfez ha publicado un vídeo con algunos de los mensajes que recibe por mensaje privado a Instagram para mostrar el sinsentido que tienen. Todo, por supuesto, en clave de humor, que es a lo que se dedica este humorista en redes sociales.

Por lo general, suele elaborar contenido relacionado con los tutoriales que divulga la gente en la red, de manera que un tiktoker publica un vídeo "enseñando a ligar" y él reacciona a esa publicación imitando a un personaje que sigue sus consejos. Todo, de nuevo, tirando mucho del humor.

Sin embargo, en este caso ha decidido recopilar algunas de las reacciones más surrealistas para contestar en vivo. De esta forma, ha recopilado en solo dos horas casi 3.500 'me gusta' y más de 25.000 visualizaciones en la plataforma.

En el primero de los mensajes, una chica le ha preguntado que si en su última publicación "pretendía tener acento francés", como diciendo que no lo habla correctamente. Él, muy fiel a su estilo, ha contestado, de forma irónica, que "es un vídeo de humor imitando a un francés, pero no". Y ha añadido: "Ya, ya, sé que no es francés, es comedia".

Uno de los mensajes, esta vez muy surrealista, es de alguien que le dice que "ojalá" se ponga "pelo, en plan bigote de Aznar, bajo los pezones". Aquí, la única respuesta posible ha sido un "¿cómo?".

Otro le contesta para criticar las cortinas de su casa e incluso para decirle que a las 17:00 horas de la tarde no son "buenos días", como ha comentado en otra publicación para hacer un chiste. "Es una historia haciendo una broma. Es mi frase de 'buenos días, es de día'", ha tenido que explicar.

"¿Has hecho pis en una botella como los camioneros?", "¿Meriendas con el abrigo?" o "Te salen granos... ¡qué joven!" son tres ejemplos más de los absurdos mensajes que suelen llegar a su cuenta de Instagram.