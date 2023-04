Publica un vídeo de una rutina para hacer deporte en casa y los usuarios solo se fijan en un detalle

La usuaria de TikTok @andrea.snowy ha publicado un vídeo de los comentarios que le han dejado en su publicación a otro internauta de la plataforma que pretendía mostrar una rutina para el torso, porque se han fijado en todo menos en lo deportivo.

"Si estás teniendo un mal día, fíjate en este vídeo y mira los comentarios", ha empezado diciendo la tiktoker antes de mostrar de qué se trataba. "Tengo el humor roto y esto me ha dado diez años de vida", ha añadido a continuación etiquetando, incluso, al protagonista de la grabación (@imjurassic).

La reacción de la joven a la jocosidad del resto de usuarios de la red ha provocado mucha expectación, especialmente en la gente que se había percatado de ello. De hecho, su publicación ha generado más de 75.000 'me gusta' y cerca de 900.000 reproducciones.

Para poner a todo el mundo en situación, lo primero que hay que explicar es que el deportista aparece vestido con una especie de malla y una camiseta de manga corta, ambas negras y muy apretadas, lo que provoca que al chico se le marquen sus partes íntimas: de ahí la coña.

"Son y cuarto; ¿Pero los calcetines no se ponían en los pies?; Creo que ahí no va la barra, pero como entreno no opino; Yo prefiero guardar el bocata en la mochila; Vale, pero no me apuntes", estos son algunos de los mensajes destacados por la tiktoker, que no ha podido parar de reír mientras los mostraba.

Obviamente, todos los comentarios, que ya se multiplican por mil, hacen referencia, aunque de manera irónica y tirando mucho del humor, al pene del joven.