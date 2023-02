Lo que se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón es una pura ma-ra-vi-lla

A todos nos ha pasado alguna vez. Vas tan hasta arriba de trabajo que ya no puedes más y sueltas alguna expresión como: "La vida no me da para más" o "no puedo más con la vida".

Eso es lo que les pasó a los encargados de redactar el Boletín Oficial de Aragón, a quienes se les coló una frase que era para comunicarse entre los compañeros pero que, finalmente, salió publicada de forma oficial. Y es maravilloso.

En mitad de un texto escrito con el típico lenguaje plano, y para muchos aburrido, de este tipo de documentos, se puede leer: "a) Solicitud de pago. b) Memoria de la actuación (explicar vosotras aquí algo más, decidir si hacemos también modelo de este apartado o la vida no nos da para más)".

Del detalle se ha dado cuenta la usuaria de Twitter @MartaMarcos5, que ha escrito junto a esa parte del texto: "Por si creías haberlo visto todo. BO de Aragón de 24 de enero de 2023, pág. 1930".

El maravilloso desliz ha provocado reacciones como estas: