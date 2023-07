Esta queja de un cliente a un restaurante por WhatsApp es de las cosas más delirantes jamás vistas

Las quejas de los clientes sobre los restaurantes en los que comen son algo habitual. Pero, en ocasiones, esas protestas superan el límite de lo real para adentrarse en el terreno de lo surrealista. Y en Twitter está circulando con fuerza un pantallazo de WhatsApp que da buena muestra de ello.

Lo ha subido a esa red social la popular cuenta @soycamarero y en él se ve cómo un comensal se queja a los responsables del local porque considera que le han hecho publicidad engañosa.

"En las imágenes que has enviado salían parejas en un entorno idílico romántico", afirma. Y desde el restaurante le dicen: "¿Y nuestro entorno no lo es? Es una cena en exteriores con música en directo, bajo cientos de luces, atención exquisita... No sé todavía cuál es el problema ni ese enfado y en qué hemos fallado".

Con la respuesta del cliente empieza el surrealismo: "Escúchame. En las imágenes sale una luna llena que brilla de lo redonda que es. La noche que fuimos estaba muy baja, a la mitad. No había luna llena redonda ni en el cielo arriba".

Ante el aspecto que toma la conversación, hostelero argumenta: "Te explicaré algo. La luna gira. Las fases lunares se explican en Primaria y, además, no depende de nuestro pequeño negocio. Nos gustaría tener una enorme luna llena en el cielo, eternamente, pero eso no depende de nosotros, como comprenderás".

"Tampoco creo que le hiciera gracia a nuestros navegantes. Pero eso es otra historia. No podemos hacer nada respecto a la luna", dicen los del restaurante. Pero el cliente sigue en sus trece: "Entonces abrid solo las noches de luna llena y el resto cerrad. O avisad en un cartel que no siempre hay una luna llena para no estafar a los clientes".

La situación se convierte en tal fantasía que el hostelero empieza a dudar de todo: "Una pregunta. Tú me estás vacilando, ¿verdad?". "Cuando recibas mi hoja de reclamaciones ya verás si vacilo o no", le contestan.

El tuit acumula más de 25.000 'me gusta' en un día y ha provocado reacciones como estas: