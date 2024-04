Comparte el audio de WhatsApp que le ha mandado su abuela y es inmejorable: 33.000 'me gusta'

Los abuelos y las abuelas son maravillosos. De eso no hay duda. Y sus mensajes y sus audios de WhatsApp son difícilmente superables.

Uno de sus audios lleva semanas provocando ternura y empatía en TikTok, donde lo ha subido la usuaria @violetandalucia junto al mensaje: "Mi abuela Mari. Cosas reales que nos pasan con ella".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Y se escucha el mensaje que la abuela mandó a la nieta: "¿Dónde están las llaves de tu casa, que las estoy buscando para ir para allá, que se me ha olvidado el móvil y no lo encuentro?".

La respuesta de la joven es clara: "¡Abuela, cómo se te va a olvidar el móvil si me estás escribiendo por el móvil!".

"¡Es verdad!", exclama la mujer antes de añadir: "Pues toda la tarde que estoy buscando el móvil y lo he cogido y no me he dado ni cuenta. Mira que cabeza que tengo. Ya está, ya está, Mari Carmen, si lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, hija".

Los comentarios de la publicación se han llenado de usuarios que recuerdan que a ellos les pasaron cosas similares. Por ejemplo, uno dice: "Yo hace poco llamo a mi madre y estoy ablando con ella y me puse a buscar el móvil y le digo mamá no encuentro el móvil y me dice pues cuélgame y búscalo mujer 🤭🤣🤣 No sé cuál de las dos está peor jaj".

Otro apunta: "Yo con mi perro en brazos empecé a buscarlo, me puse hasta nervioso porque no lo encontraba. La cara de él era un mapa porque no paraba de llamarlo y lo tenía en brazos".

Y otra: "Yo buscando mi móvil con la linterna de mi móvil 😂".