Quieren hacer a Cepeda la 'estafa del hijo en apuros' y replica de tal forma que el timador se calla

El músico Luis Cepeda ha respondido de una forma implacable cuando le han intentado hacer por WhatsApp la llamada 'estafa del hijo en apuros', un timo muy popular que está provocando numerosas víctimas en España.

El funcionamiento es tan sencillo como efectivo: los delincuentes se hacen pasar por el hijo de la víctima y le dicen que les ha robado el móvil o que lo han perdido y que el número desde el que escriben es su nuevo teléfono.

Una vez dicho eso, aseguran que tienen un problema y que necesitan que los padres les hagan una transferencia de forma urgente. Si las víctimas se creen ese relato, pueden llegar a robarles miles de euros.

Cepeda ha subido a las redes sociales un pantallazo de la conversación de WhatsApp que tuvo con los estafadores, a los que identificó de inmediato y decidió hacerles creer que estaba 'picando'.

"Hola, papá. ¿Puedo pedirte un favor?", le dijeron. Como el artista no tiene hijos y la estafa es ya muy conocida, se percató rápidamente de lo que estaba pasando y siguió el juego diciendo: "¿¿Qué pasa cariño??".

"Necesito pagar un recibo, pero no puedo acceder a la app del banco. ¿Puedes hacer una transferencia por mí? En cuanto recupere el acceso a mi cuenta te lo devolveré", le prometen.

Y ahí empieza el cachondeo del músico, que responde: "¿Pero tú no tenías la cuenta esa de Onlyfans que me dijiste que enseñabas recetas? ¿No puedes pagar con eso, hija?".

El estafador le responde solo con un "sí" y Cepeda sigue a lo suyo, pero el timador ya no responde más: "¿Qué tienes que pagar? Como siempre tu padre pagando todo, nos vas a arruinar la existencia a tu madre y a mí. Nos tienes que no veas".

"También hay que pagar la silla de ruedas de Firulai, que es una pasta. No sé cómo se te ocurrió adoptar un perro sin piernas de verdad, Marta. ¿Cuánto necesitas?", acaba diciendo. En vista de que no hay respuesta, el cantante insiste, pero ya no hay más respuestas.