Le dicen a una española que vive en Alemania que "como en España en ningún lado" y OJO a su reacción

La usuaria de TikTok @zeltia.iglesias, una profesora española que vive en Alemania, ha sorprendido a muchos con su respuesta a un usuario que le decía que como en España no se vive en ningún lado.

"Por más dinero, la calidad de vida no la da el dinero. ¿Cuánto pagáis de casa? Como en España no se vive en ningún sitio, pero oye cada uno...", le dijeron.

La respuesta de la usuaria no ha podido ser más contundente: "¿Que como en España no se vive en ningún sitio? Pues mira, te voy a dar toda la razón, porque el no llegar a fin de mes te digo yo que no pasa en demasiados países. Por lo menos de aquí, del primer mundo".

"La calidad de vida no la da el dinero. Pues ayuda a ello. Eso lo primero. Y además depende de las circunstancias de cada persona. Obviamente me gusta mucho España, pero jamás volvería a vivir en mi tierra, o no lo creo, pero este país sí que me ha dado una calidad de vida que no me ha dado mi tierra", asegura.

Entre esa calidad de vida incluye el clima de Alemania y responde a todos aquellos que le dicen que es frío y llueve mucho: "El clima de aquí, por lo menos de la ciudad en la que yo vivo, es muchísimo más seco que el clima que yo puedo tener en Coruña".

"Y eso hace que mi calidad de vida sea mucho mejor porque he nacido con una enfermedad en la cual un clima húmedo me va fatal así que depende de las circunstancias de cada persona y de los problemas de cada uno", subraya.

Y acaba zanjando: "Y salir de tu país, conocer otros idiomas, otra gente, va a ser un enriquecimiento brutal que no vas a tener si no sales de España. Pero oye, que viva España".

Aunque las palabras han sorprendido a muchos, también son multitud quienes las apoyan. Por ejemplo, un usuario señala: "Después de años viviendo en Alemania siendo de Canarias (calidad de vida insuperable, en mi opinión, con respecto al tiempo, etc.) puedo decir que por mucho que eche de menos mi tierra a diario y me haya planteado volver, la calidad de vida SI la da en casi todos los casos el dinero".

Y remata: "La gente se piensa que España es Polonia y España NO es un país barato y la diferencia con Alemania es mínima".