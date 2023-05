Relata lo que le dijo su padre cuando le llegó una multa de tráfico y lo que pasó al final: de traca

La usuaria de TikTok @udeubicacion_ ha publicado un vídeo contando lo que le dijo su padre después de que llegase una multa de tráfico de la que supuestamente ella era culpable, ya que la infracción se había cometido con el vehículo de la internauta.

"Abrí la carta y, efectivamente, era una multa de un radar por exceso de velocidad (...) Si, ese es mi coche", ha empezado explicando. No obstante, la tiktoker se extrañó porque no transita "para nada" la calle en la que se había cometido el delito.

Después de darle muchas vueltas al tema y pensar lo que hizo ese día, se percató de un detalle, ha relatado con tono irónico: "Miro la fecha (de la multa) y pone 8 de febrero de 2023. Yo estaba en Vigo y yo no recuerdo meter el coche en el avión".

"Tienes los cojones más grandes del mundo (papá). No solo me has cogido el coche cuando no estaba sino que encima te han multado. Y, para colmo, me dices que a ver si hago caso a las señales de tráfico", ha dicho entre risas.

Y es que, efectivamente, después de regañar a su hija por la infracción que había cometido, resultó que había sido el padre al que habían multado. Según la usuaria, el progenitor también se echó a reír cuando la joven le contó lo sucedido.

La anecdótica historia ha provocado una multitud de mofas en la red de internautas que no daban crédito con lo contado por la tiktoker. También ha recopilado más de 115.000 'me gusta' y cerca de 570.000 reproducciones.