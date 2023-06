Revuelo mayúsculo en Twitter con la confesión política de Mala Rodríguez 

La cantante Mala Rodríguez ha dado mucho que hablar en las últimas horas con una entrevista que ha dado al diario El Español en la que ha confesado su ideología política asegurando que no es una persona de izquierdas.

"En Andalucía hay una lucha obrera bien gorda y yo eso lo he mamado también, pero he ganado dinero y no lo he repartido como si fuera de izquierdas, o comunista, o socialista, y no me siento de izquierdas, no al ciento por ciento, porque si realmente fuera de izquierdas repartiría todo lo que tengo", ha explicado.

Rodríguez ha insistido en reconocer que no es de izquierdas, ni comunista ni nada parecido: "He vivido cuatro años en Cuba y ese sistema tampoco funciona. Sólo tienen dinero unos cuantos y lo demás, a repartir y al final es igual que el capitalismo".

La artista ha reconocido que a ella le encantaría poner "una educación libre y gratuita y una sanidad libre y gratuita, que todo el mundo tenga acceso a una casa y a formación". "Esa es la forma de ser libre. Yo quiero que no se paguen tantos impuestos, porque es una mentira: nos están robando en la cara y luego te dicen 'sé pobre, se pobre'", ha continuado.

Preguntada por si sería presidenta de España, ha bromeado diciendo que Pedro Sánchez y el resto de políticos deberían tener miedo de ella. "Ya saldré, ya saldré, lo voy a hacer", ha comentado.

Asimismo, la artista ha revelado que no se siente parte de "ninguno de los partidos que existen ahora mismo" porque le parece todo "medio de Barrio Sésamo en el que nos van a enseñar qué es la izquierda y qué es la derecha".

Finalmente, Rodríguez ha reconocido que a ella le gusta el modelo noruego y ha explicado sus razones: "Tiene un sistema que se llama 'capitalismo compasivo'. Se fomenta el emprendimiento y la educación libre, y puedes estudiar lo que quieras, está cubierto por el Gobierno, por el Estado. Y no se pagan tantos impuestos. La gente tiene que vivir, no que sobrevivir".

"Allí los políticos son muy éticos, tienen un alto sentido de la moral, y tú puedes investigar a quien te dé la gana, porque aquí con el rollo de la privacidad no nos enteramos de nada. A mí me da igual que tú me mires las cuentas, no tengo nada que ocultar. Eso me gusta de los nórdicos", ha rematado la cantante.