Revuelo en Twitter por la respuesta de Ryanair a una viajero que se quejaba de la falta de enchufes

La cuenta de Twitter de la aerolínea Ryanair se ha forjado una gran fama en Twitter por su respuestas airadas, cuando no bordes, a los usuarios que a menudo le hacen preguntas u observaciones.

Para ejemplo, la réplica que le ha dado a un viajero que se lamentaba de que no haya enchufes en los aviones de la compañía y que ha montado un formidable revuelo en la red social.

"Me parece súper fuerte que haya enchufes en los ALSA y los urbanos pero no en un avión de Ryanair", ha escrito el tuitero en cuestión, que no hacía refrencia directa (con la arroba) a la aerolínea.

Pese a ello, la compañía ha respondido (y de qué forma) al mensaje: "A ver cómo llegas en bus a Lanzarote cariño ✨".

La respuesta ha provocado multitud de comentarios y Ryanair ha respondido a algunos de ellos. "¿Y pa cuando los enchufes???", ha insistido un usuario al que la compañía le ha respondido: "¿Pa qué? Duerme".

Otro ha ironizado: "En una lancha de goma iría más cómoda que en vuestros aviones y con más equipaje". Y la empresa también ha contestado fiel a su estilo: "Adelante, luego nos cuentas".

La respuesta de Ryanair ha provocado reacciones como estas: